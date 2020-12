Le covid dégonfle les ventes de pneus hiver

Le télétravail, couplé à la météo clémente de novembre, nuit aux affaires des centres spécialisés. Avec toutefois un rush possible dans les jours à venir.

Les premières neiges sont tombées sur l’Ardenne en ce début de semaine, tandis que, ces derniers jours, les températures ont commencé à flirter avec zéro degré un peu partout dans le pays. Voilà qui donne tout son sens au pneu hiver, indiqué lorsque le mercure chute sous les 7ºC, parce qu’il « permet à la voiture de beaucoup mieux réagir au freinage et de gagner en adhérence par temps froid et humide. Dans l’idéal et même si ce n’est pas obligatoire en Belgique, il faut monter ces pneumatiques », rappelle Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias.