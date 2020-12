Une baisse de la facture d’électricité pour un million de Belges

Une personne isolée devant faire face à des frais médicaux importants économisera 251 euros par an d’électricité et 286 euros de gaz. - DR.

Le gouvernement fédéral va donner un nouveau coup de pouce aux personnes les plus fragilisées, frappées par la crise du covid. L’intervention de l’Etat concerne cette fois la facture de gaz et d’électricité. Actuellement, il existe déjà un tarif social. Il est accessible aux personnes bénéficiant du revenu d’intégration, aux aînés percevant la garantie de revenus aux personnes âgées ainsi qu’aux handicapés. Mais, dès le mois de février prochain et jusqu’à la fin de l’année 2021, ce public va être élargi à tous ceux et toutes celles qui bénéficient de « l’intervention majorée ». Cela concernera entre autres les pensionnés et les familles monoparentales en difficulté financière ainsi que les personnes dont le revenu ne dépasse pas environ 20.000 euros brut par an.