Voici la signification du chiffre «5» de Romelu Lukaku: le Diable rouge défie ses fans (vidéo)

Romelu Lukaku avait pris un malin plaisir à tenir les réseaux sociaux en haleine avec un « teasing » pour annoncer « quelque chose de grand ». Dans une vidéo qui durait 11 secondes, on le voyait pensif dans un vestiaire avant de prendre tout sourire un maillot floqué de son nom et du… numéro 5 ! Une manière de préparer les tifosi intéristes à un renouvellement anticipé de son contrat (de 5 ans) signé durant l’été 2019 ? Pas du tout !

Romelu Lukaku défie simplement les gamers belges sur PlayStation 5 et FIFA 21. Concrètement, la PS5 est de sortie en Belgique et c’est le Diable rouge qui procède au lancement. Une campagne #playhasnolimits est ainsi créée. De cette manière, le Belge de l’Inter propose à celui qui inscrira le plus beau but de jouer contre lui à San Siro. Un beau défi pour tous ses fans.