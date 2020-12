Ligue des champions: Bruges veut vaincre à Rome pour en garder un souvenir éternel

Même s’il ne dégage pas la même impression de facilité que ces dernières saisons, Bruges est en mesure de réussir l’un des plus grands exploits européens de son histoire récente, ce mardi, à Rome. Déjà assurés, depuis mercredi dernier, de passer l’hiver au chaud par le biais d’un repêchage en 16es de finale de l’Europa League, le Club peut et veut encore rêver plus grand, c’est-à-dire atteindre pour la première fois la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Or, quand on sait l’importance qu’accordent ses dirigeants à leur image à l’international, surtout dans l’optique de la prochaine réforme des coupes d’Europe, prévue en 2024, il ne fait aucun doute que la motivation sera de la partie, ce mardi, contre la Lazio. « Celui qui évolue au Club et que je devrais motiver pour ce genre de match qui peut nous permettre d’écrire une page dorée de notre histoire n’a tout simplement pas sa place ici », a d’ailleurs martelé Philippe Clément en conférence de presse, lundi soir.