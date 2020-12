Tout y a été préparé pour accueillir jusqu’à 1.300 personnes, avec une salle d’audience de 180 places, mais il y a eu beaucoup moins de monde : 13 avocats de la défense étaient présents (pour représenter notamment les inculpés détenus), tout comme 45 avocats des parties civiles et 25 parties civiles elles-mêmes. Seuls des inculpés non privés de liberté et visés par un réquisitoire soit de non-lieu, soit de renvoi en correctionnelle, se sont rendus sur place.