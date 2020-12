Ligue des champions: le FC Bruges devrait pouvoir compter sur Ruud Vormer à la Lazio

Ruud Vormer devrait être présent au coup d’envoi de la rencontre cruciale entre la Lazio et le FC Bruges mardi en Ligue des champions (18h55). Le capitaine brugeois avait manqué le match contre Saint-Trond samedi en championnat à cause de maux de ventre. « Ruud se sent mieux après les soins qu’il a reçus », a précisé Philippe Clement, l’entraîneur brugeois lundi en conférence de presse à Rome. « Il s’est déjà entraîné individuellement et va s’entraîner avec le groupe. »

« Cela vaut aussi pour Simon Deli et Krépin Diatta. Je verrai après l’entraînement s’ils sont prêts pour le match. Leurs remplaçants se tiennent prêts. J’ai confiance en tous mes joueurs. »