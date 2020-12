Respect du droit européen: la Belgique, bon élève mais épinglée

Le groupe écologiste au Parlement européen (Verts/ALE) dévoilera ce mardi une étude sur la légalité des mesures prises par les Etats membres lors de la première vague de l’épidémie de covid en regard du droit européen. Cette étude s’est focalisée sur quatre aspects (démocratie et état de droit, circulation des personnes, droit d’asile et protection des données). Et la Belgique fait plutôt partie des bons élèves de la classe. Pourtant, elle a quand même été épinglée sur deux aspects : sa fermeture des frontières (et donc l’entrave à la libre circulation des personnes) lors du confinement, mais aussi sur l’enfermement des demandeurs d’asile.