Descamps sauve un pâle Charleroi

Pour mettre fin à la spirale négative et alors qu’il pouvait retrouver le Top 4, en cas de succès dans cette ultime rencontre de la quinzième journée, le Sporting de Charleroi avait encore tenté un coup de bluff. Deux semaines après avoir sciemment caché l’absence de Shamar Nicholson, retenu en Arabie Saoudite suite à un test positif au Covid-19, Karim Belhocine a cette fois masqué l’intention carolo d’aller en appel de la suspension de Marco Ilaimaharitra pour quatre journées à la veille de son affrontement face à son ancienne formation. « C’est pour pouvoir remplacer des joueurs, même importants, que les directions font des noyaux de 22 ou 23 joueurs », avait-il dit au moment d’évoquer l’absence de son milieu malgache. Pourtant, l’ancien Sochalien était bel et bien présent dans le onze sambrien ce lundi soir. Et pour cause, le club aurait décidé d’aller en appel de la suspension de quatre journées dans la soirée de dimanche.