Joris Kayembe reste positif malgré le partage de Charleroi face à Courtrai: «On va y arriver»

Après une série de trois revers consécutifs, les Zèbres se réjouissaient surtout d’avoir mis fin à cette mauvaise spirale ce lundi soir, à l’image d’un Joris Kayembe plutôt positif au coup de sifflet final : « On a fait un match assez solide défensivement. On a su se créer plus d’occasions après le repos mais on voulait surtout ne pas perdre ce match. On a essayé de pousser mais ça n’a pas suffi. On continue malgré tout à travailler pour essayer de mettre ces buts qui feraient du bien. »

Car le bilan chiffré reste inquiétant (1/12)… « C’est difficile, surtout après notre début de saison lors duquel on a pris beaucoup de points. Je ne sais pas quelle est la différence avec cette période-là… On continue de prendre match par match car on savait que ça ne durerait pas jusqu’en fin de saison. On travaille pour rester là-haut et je pense qu’on va y arriver. »