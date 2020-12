Météo: un temps sec et froid ce mardi

Un léger risque d’averses en début de journée est néanmoins possible sur certaines régions. Le vent sera généralement faible de direction variable.

Le temps restera calme et froid ce mardi avec une nébulosité assez abondante sur l’est du pays et quelques faibles chutes de neige ou de neige fondante en Ardenne, indique l’Institut royal météorologique (IRM). Dans les autres régions, le temps restera généralement sec avec par endroits quelques éclaircies. Les maxima seront compris entre 1 et 5 degrés.

Un léger risque d’averses en début de journée est néanmoins possible sur certaines régions. Le vent sera généralement faible de direction variable.

La nuit prochaine, le temps sera calme, généralement sec et à nouveau assez froid. Brumes, brouillards givrants parfois épais et nuages bas se reformeront dans de nombreuses régions. Les minima varieront entre 0 et 4 degrés, en fonction des éclaircies. Le vent sera faible de sud à sud ouest ou de direction variable.