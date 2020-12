Un voyage émotionnel dans les méandres de l’esprit, sur des mélodies tantôt classiques, lyriques, tantôt presque pop. Assez inclassable (et tant mieux), la nouvelle collaboration du compositeur belge Nicholas Lens et du chanteur australien Nick Cave est une proposition riche dans sa simplicité. Une manière de réinventer la forme opéra en abandonnant certaines conventions au profit de la musique et de la justesse d’interprétation. Une réussite.

