Ligue des champions: Bruges défie la Lazio pour décrocher son ticket pour les 8es

Le Club de Bruges se déplace mardi (18h55) à Rome pour défier la Lazio avec comme enjeu une place en huitième de finale de la Ligue des champions. Plus tard dans la soirée, ce sont Manchester United, le PSG et Leipzig qui joueront leur qualification, mais l’un d’eux sera forcément déçu.

Bruges tentera de devenir le troisième club belge, après Anderlecht en 2000/2001 et La Gantoise en 2015/2016 à s’extraire de la phase de poules de la Ligue des Champions. Pour cela, les Blauw-Zwart devront réaliser un exploit au Stadio Olimpico, contre la Lazio, dans le groupe F. En effet, les Romains comptent 9 points, 2 de plus que les Brugeois. Un partage leur suffit pour se hisser dans le top-16 européen. Obligé de s’imposer pour se qualifier, le Club n’aura de toute manière rien à perdre. Son succès contre le Zenit (3-0) lors de la précédente journée lui assure un repêchage en Europa League. Le Zenit (1 point) et le Borussia Dortmund (10 points) s’affronteront dans l’autre rencontre.