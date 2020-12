Un tableau de Jordaens découvert à l’hôtel de ville de Saint-Gilles

Un tableau de Jacques (Jacob) Jordaens que l’on pensait être une simple copie et qui sommeillait dans le cabinet de l’échevin de l’urbanisme de Saint-Gilles depuis près de 60 ans, vient d’être authentifié comme la version la plus ancienne connue d’une composition de « La Sainte famille » que Jordaens réutilisera à plusieurs reprises, notamment dans des tableaux conservés aujourd’hui au Metropolitan Museum de New York, à l’Ermitage de Saint-Pétersbourg et à l’Alte Pinakothek de Munich.

Cette authentification, annoncée par les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) où l’œuvre sera exposée fin 2021, est le résultat de la collaboration scientifique entre l’IRPA (Institut royal du Patrimoine artistique), les Musées royaux des Beaux-Arts et les experts internationaux du Jordaens Van Dyck Panel Painting Project.