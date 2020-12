Carrefour restera sponsor des Diables Rouges jusqu'en 2024

L'enseigne Carrefour a renouvelé, jusqu'en 2024, son partenariat avec l'Union belge de football (URBSFA) et restera sponsor des Diables Rouges quatre ans de plus, a-t-on appris mardi dans un communiqué.

Carrefour, qui est partenaire de l'URBSFA depuis 2014, restera également sponsor des "Red Flames", l'équipe nationale féminine de football.

Aucun détail financier n'a été communiqué.

"Dans le cadre de ce partenariat, les joueurs et joueuses des équipes nationales deviendront les ambassadeurs d'un mode de vie sain, dans lequel la nutrition et l'exercice physique jouent un rôle important", précise Carrefour, qui installera lors des matches des foodtrucks "Act For Food" proposant des "alternatives plus équilibrées que les classiques hamburgers-frites".

Les clients de l'enseigne de grande distribution bénéficieront en outre de campagnes commerciales et ludiques en lien avec les Diables Rouges. Quant aux , Carrefour aux membres du Fan Club 1895, ils se verront offrir certains avantages dans les magasins Carrefour.