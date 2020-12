Bpost veut accélérer sa transformation et gâtera moins ses actionnaires (2)

Bpost se dote d'une nouvelle vision stratégique "Connect 2026" visant à accélérer sa transformation "en un groupe omnicommerce durable" et à compenser les pertes de revenus liées au déclin du courrier, a-t-elle annoncé mardi. L'entreprise va, pour ce faire, accélérer ses investissements et revoit sa politique de distribution de dividendes.

Bpost fait face depuis des années à un déclin de l'activité de distribution de courrier, compensée en partie par une croissance importante, mais moins rentable, de la distribution de colis et par les activités de logistique liée à l'e-commerce. Une tendance qui a été accélérée par la crise du Covid-19 et la percée significative du commerce en ligne qui en a résulté.

C'est dans ce contexte que Bpost entend "passer à la vitesse supérieure et accélérer la transformation de ses activités", annonce-t-elle mardi. A cet égard, le groupe voit dans ses activités logistiques d'omnicommerce son "principal moteur de croissance", en particulier via l'entreprise américaine Radial et la filiale néerlandaise Active Ants dans le secteur de la logistique d'e-commerce. "Active Ants, par exemple, ouvrira plusieurs nouveaux sites en Europe, notamment en Belgique", annonce l'entreprise. De plus, des fusions et acquisitions ciblées contribueront à accélérer le développement de Radial Europe.