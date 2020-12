Anderlecht, le Standard et Charleroi patinent, Genk leader: ce qu’il faut retenir de la 15e journée en D1A (vidéos)

Un 4e match consécutif sans victoire pour Anderlecht

Le Sporting d’Anderlecht n’avance décidément pas dans ce championnat et est devenu le roi des partages en enregistrant son 8e match nul de la saison vendredi avec un 2-2 à Zulte Waregem. Les Mauves étaient tout de même plus entreprenants que lors de leurs dernières sorties, avec notamment un Lukas Nmecha qui a planté son 6e but de la saison. De quoi laisser croire à une petite éclaircie du côté de Neerpede. Sauf que c’est bientôt la mi-parcours dans cette saison et qu’il va falloir proposer bien mieux pour espérer accrocher le Top 4. À l’heure actuelle, l’équipe de Vincent Kompany doit se contenter de 23 points qui la placent en 7e position.