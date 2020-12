Bourse de Tokyo: le Nikkei baisse pour la troisième séance d'affilée

La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse mardi, dans le sillage du repli de deux indices de Wall Street la veille, alors que les regards étaient tournés vers les négociations américaines sur un plan de relance économique.

L'indice vedette Nikkei a reculé pour la troisième séance d'affilée, perdant 0,3% à 26.467,08 points, et l'indice élargi Topix a lâché 0,11% à 1.758,81 points.

"Les investisseurs sont attentistes" sur fond de négociations sur le Brexit et dans l'attente des réunions de politique monétaire européenne et américaine, a estimé Okasan Online Securities dans une note.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson doit se rendre à Bruxelles dans les prochains jours pour y rencontrer la cheffe de l'exécutif européen Ursula von der Leyen, une mission de la dernière chance pour débloquer les négociations post-Brexit toujours dans l'impasse.

Par ailleurs, les marchés continuaient d'espérer que les parlementaires démocrates et républicains américains parviennent à un texte de compromis avant la pause de Noël pour soulager les foyers et les entreprises les plus vulnérables. Les négociations entre les deux camps sont elles aussi dans l'impasse depuis des mois malgré le marasme dans lequel est plongée une partie importante de la population américaine.