Bpost veut accélérer sa transformation et gâtera moins ses actionnaires (3)

Bpost se dote d'une nouvelle vision stratégique "Connect 2026" visant à accélérer sa transformation "en un groupe omnicommerce durable" et à compenser les pertes de revenus liées au déclin du courrier, a-t-elle annoncé mardi. L'entreprise va, pour ce faire, accélérer ses investissements et revoit sa politique de distribution de dividendes, sans exclure la possibilité de cessions d'actifs "non essentiels". La nouvelle politique de dividendes semble refroidir les investisseurs: l'action Bpost reculait de plus de 7% mardi matin à la Bourse de Bruxelles.