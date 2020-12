Coronavirus - Le gouvernement fédéral prolonge de six mois la garantie pour l'assurance-crédit

Le gouvernement fédéral et quatre assureurs-crédit se sont accordés sur une prolongation de six mois, jusqu'au 30 juin 2021, de la garantie de l'Etat belge pour l'assurance-crédit, a annoncé mardi Euler Hermes, l'un des quatre assureurs-crédit impliqués.

L'assurance-crédit protège les entreprises B2B contre le risque de non-paiement et indemnise un assuré en cas d'impayés. Au total, les assureurs-crédit couvrent plus de 40 milliards d'euros de transactions B2B pour leurs clients belges dans le cadre de polices d'assurance-crédit, de cautions et de garanties.

Lors de la première vague de l'épidémie, le gouvernement belge avait décidé de mettre en place un système de garantie pour les assurances-crédit. Cette garantie est donc prolongée jusqu'à la mi-2021. L'accord prévoit une garantie maximale du gouvernement fédéral de 900 millions d'euros aux assureurs-crédit jusqu'au 30 juin 2021, selon Euler Hermes, qui précise que les assureurs "apportent une contribution significative au mécanisme de protection en fournissant une part importante de leurs recettes de primes à l'État."