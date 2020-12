Coronavirus: la Vivaldi prolonge la protection de certaines entreprises contre le risque de non-paiement

Le gouvernement fédéral prolonge de six mois la garantie pour l’assurance-crédit qui protège les entreprises B2B contre le risque de non-paiement et indemnise un assuré en cas d’impayés.

Le gouvernement fédéral et quatre assureurs-crédit se sont accordés sur une prolongation de six mois, jusqu’au 30 juin 2021, de la garantie de l’Etat belge pour l’assurance-crédit, a annoncé mardi Euler Hermes, l’un des quatre assureurs-crédit impliqués.

Business to business

L’assurance-crédit protège les entreprises B2B contre le risque de non-paiement et indemnise un assuré en cas d’impayés. Au total, les assureurs-crédit couvrent plus de 40 milliards d’euros de transactions B2B pour leurs clients belges dans le cadre de polices d’assurance-crédit, de cautions et de garanties.