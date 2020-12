Un «Panorama» dont on ne se lasse pas, à la Centrale

Dans le petit couloir qui mène à l’exposition de Xavier Noiret-Thomé et Henk Visch, à la Centrale, le visiteur peut se voir dans un étonnant miroir accroché sur fond jaune. Plus on s’approche, plus la chose semble étrange, mais il faut un moment pour comprendre qu’il s’agit en fait d’un… plat à paella augmenté d’un miroir et d’une décoration style Empire. Une entrée en matière à la fois drôle et brillante, d’autant que cet objet s’apparentant à la sculpture est l’œuvre du peintre Xavier Noiret-Thomé et non pas du sculpteur Henk Visch.