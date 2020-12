Des trains de nuit pourraient relier Bruxelles et Paris et Berlin en 2023

Les compagnies ferroviaires d'Allemagne, de France, d'Autriche et de Suisse songent à lancer de nouveaux trains de nuit dès l'année prochaine. Un train de nuit pourrait relier Bruxelles, Berlin et et Paris en 2023, a-t-on appris mardi auprès de la Deutsche Bahn.