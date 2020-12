L'application Coronalert publie un bilan trompeur des chiffres covid (infographies)

Sur son interface d'accueil, l'application Coronalert publie un bilan des chiffres covid. Mais la présentation qui y est faite, est trompeuse, donnant l'impression que tout va bien, avec des admissions à l'hôpital en nette baisse (-23%).

Plusieurs problèmes

Premier hic : cette moyenne est calculée sur base des chiffres du 28 novembre au 4 décembre. Or on dispose de chiffres fiables pour les hôpitaux jusqu'au 7 décembre. Ce décalage temporel ne fait sens que pour les cas et les décès (où les chiffres remontent avec plusieurs jours de retard).