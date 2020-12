Green Moon Tribe: une musique qui donne envie de bouger

C’est une joyeuse tribu de potes et de musiciens. A six, ils sortent l’album qui porte le même nom qu’eux.

La Tribu de la Lune verte s’est créée en deux temps. D’abord à trois, puis à six. Ils se connaissent quasi tous depuis la plus tendre enfance. Il y a même des liens familiaux entre certains. Le violoniste Lorcan Fahy et le trompettiste Antoine Dawans sont de lointains cousins, Téo Crommen, le guitariste, est le fils de Thierry Crommen l’harmoniciste. Les papas de Téo et Lorcan donnaient cours lors de stages à Virton. C’est au cours d’un de ces stages qu’ils ont rencontré Lucas Deru, le contrebassiste, qui étudiait avec André Klenes. Ils étaient fort jeunes. Ils le sont toujours.

« Il y avait un concours, Imagine, organisé par les Jeunesses musicales, raconte Lorcan Fahy. Téo, Lucas et moi, on a créé le trio pour le tenter. On s’est appelé Green Moon. Et puis on a beaucoup joué en trio. »