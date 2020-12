Santé en ligne: le chinois JD Health flambe pour son entrée en Bourse

Le titre, offert à 70,58 dollars de Hong Kong, a clôturé à 110 HKD (+56%), après avoir pris jusqu'à 75% en séance, ce qui a brièvement valorisé à 42 milliards d'euros cette société qui est la principale plateforme en Chine pour la livraison de médicaments à domicile et les services de santé à distance via smartphone.

JD Health a levé au total 26,5 milliards HKD (3,41 milliards USD, 2,9 milliards EUR). C'est la plus grosse opération boursière de l'histoire du secteur de la santé en Asie et la plus grosse introduction depuis le début de l'année à la Bourse de Hong Kong.

Le nouveau coronavirus a pesé sur les services de santé publics mais favorisé la demande de services de santé en ligne auprès de fournisseurs comme JD Health. Pour le directeur général de la société, Xin Lijun, cela "a bouleversé tout le secteur" de la santé et l'a poussée à accélérer sa cotation à Hong Kong.

L'entreprise dit avoir été la première à proposer en Chine des rendez-vous en ligne pour des tests de dépistage au nouveau coronavirus.