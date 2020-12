Les cadeaux de Noël: au bonheur des mélomanes

Bruckner, Jansons, Gergiev

Deux chefs ont bousculé récemment la discographie des symphonies de Bruckner, dominées par Jochum, Wand et Böhm chez les anciens, Haitink et Barenboim (trois fois) dans la génération suivante. Ces dernières années, Mariss Jansons, au Concertgebouw tout d’abord, à la Bayerische Rundfunk ensuite, a établi de nouveaux critères d’excellence où la clarté de la mise en place et la lisibilité de la masse orchestrale nous livrent une véritable radiographie de ces gigantesques constructions soutenue avec un souffle incandescent. Voici que BR Klassik, réédite les six symphonies qu’il nous a laissées à Munich et on reste médusé face à cette continuité dans l’excellence.