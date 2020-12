L'entreprise informatique Esas rachetée par la française Circet

Esas est cédée par la maison d'investissement Buysse & Partners et l'équipe de direction. Cette dernière renouvellera sa participation de 43% dans le nouveau groupe et restera responsable des activités Benelux de Circet.

Esas compte parmi ses clients des grandes entreprises des secteurs des télécommunications et de l'énergie, telles que Proximus, Vodafone, KPN, Fluvius ou Engie. L'entreprise anversoise est notamment spécialisée dans l'internet des objets ou le placement de compteurs électriques intelligents. Son chiffre d'affaires, en forte croissance, a atteint 165 millions d'euros en 2019 et devrait atteindre de manière organique 185 millions d'euros et même 240 millions d'euros grâce au récent rachat de la société néerlandaise de conseil en fibre optique NKM. Et les perspectives de croissance ne manquent pas (5G, fibre optique, compteurs électriques intelligents, bornes de recharge pour véhicules électriques, etc.)