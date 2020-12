Ligue des champions: l’Inter Milan sans Nainggolan ni Vidal contre le Shakhtar

Les deux joueurs sont blessés et ne pourront pas aider leur club dans leur match décisif face au Shakhtar Donetsk ce mercredi.

L’Inter Milan sera privé de Radja Nainggolan et d’Arturo Vidal pour son match décisif contre le Shakhtar Donetsk mercredi soir en Ligue des champions, a annoncé mardi l’entraîneur milanais Antonio Conte.

Victime d’une blessure musculaire, Nainggolan a manqué les trois derniers matches de l’Inter (contre Sassuolo et Bologne en championnat et Mönchengladbach en C1) et n’est toujours pas rétabli pour la réception du Shakhtar.

Antonio Conte sera également privé d’Arturo Vidal. Le milieu chilien était sorti samedi en championnat contre Bologne en raison d’une gêne musculaire à une cuisse.

Nicolo Barella étant également incertain, Antonio Conte a reconnu être confronté « à des difficultés pour établir sa formation, en raison de défections importantes, surtout au milieu de terrain ».