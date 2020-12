Positif au coronavirus, Lewis Hamilton va mieux: «L’une des semaines les plus difficiles depuis longtemps» (vidéo)

« C’était l’une des semaines les plus difficiles depuis longtemps », a confié Hamilton. « Je suis concentré sur ma guérison et sur ma remise en forme, afin de revenir dans la voiture de course pour la manche finale à Abou Dabi. Je me suis réveillé ce matin en me sentant bien. Je voulais vous envoyer un message de positivité. Je suis O.K., je remercie tous ceux qui m’ont envoyé des messages et des vidéos. J’ai vraiment apprécié. J’espère que, où que vous soyez, vous êtes positifs et combattez ce à quoi vous faites face. J’espère remonter bientôt dans la voiture. Je vous envoie de l’amour ».