Procès Charlie: des peines sévères requises contre les valets du terrorisme

On accuse le bourreau, mais le pire, c’est d’être son valet ! », avait lancé vendredi Me Patrick Klugman, l’avocat de plusieurs victimes de la tuerie de l’hyper cacher en invitant chacun des accusés à se demander si, sans son concours, les frères Kouachi et Amédy Coulibaly auraient pu commettre, il y a près de six ans, la folle équipée qui a coûté la vie à 17 personnes. Le parquet suivrait-il sa trace lors du réquisitoire ?

Plus de trois mois après le début des audiences, l’accusation a réclamé ce mardi les peines au procès des attentats de janvier 2015. Et pour chacun des quatorze accusés (dont trois sont jugés en leur absence), elle a fait le distinguo.

« Les vivants et les morts »

« Il ne faut pas faire payer aux vivants les fautes des morts », avait mis en garde l’avocate-générale, Julie Holveck.