«Le début de saison? Pas de frustration»

Si la crise sanitaire ayant entraîné l’arrêt du championnat lui a permis de ne manquer que quatre matches la saison dernière, Massimo Bruno n’a pu participer à l’extraordinaire début de saison des siens à la fin de l’été. « Mais il n’y avait aucune frustration », assure-t-il. « On est tous tellement heureux quand on connaît une série comme celle-là. On est une famille et quand on gagne, personne n’est frustré. »