Massimo Bruno, un retour qui tombe à point nommé pour Charleroi

Absent depuis le 15 février dernier et sa blessure au genou encourue à l’entraînement, Massimo Bruno voit le bout du tunnel. Ce retour va faire le plus grand bien à des Zèbres en manque d’idées.

De prime abord, le nul concédé par les Carolos, toujours en convalescence, face à Courtrai ce lundi ne présente pas les caractéristiques d’une rencontre pouvant se révéler comme l’un des tournants d’une saison. Entre des statistiques offensives nettement en défaveur des Zèbres et un Descamps qui a évité le pire à plusieurs reprises, le duel contre les troupes d’Yves Vanderhaeghe n’amorce pas encore vraiment une sortie de crise. Et pourtant, outre le penalty arrêté par le portier français, lequel confirme le changement de hiérarchie en bord de Sambre, un autre événement susceptible de changer le cours de la saison du Sporting s’est produit : le retour de Massimo Bruno. Même s’il a passé moins de dix minutes sur la pelouse, l’ancien Anderlechtois a très vite démontré à quel point son apport a manqué ces deux derniers mois. Et même s’il faudra sans doute encore patienter plusieurs semaines avant de le voir intégrer le onze de base, ce retour est source d’optimisme à tous les niveaux du club.