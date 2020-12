Baptême de l’art: une femme à barbe au petit-déj’

Profitez-en, ça n’arrive pas tous les jours. Ce dimanche, il ne faudra même pas sortir du lit pour profiter d’un moment littéraire, musical et interactif pas comme les autres. Sous la couette, mais oui, sous la couette avec un bon bol de chocolat chaud et des croissants (ok, quelqu’un devra quand même se lever pour tout préparer), il suffira de vous connecter sur la page Facebook du centre culturel louviérois Central pour écouter l’épatante Mandarine Deleau, discrètement accompagnée par les sons de son acolyte György. A deux, ils ont concocté pour un public de 5 à 8 ans - qui peut démarrer plus tôt et s’élargir jusque bien plus tard – une séance de lecture racontant les aventures de deux personnages uniques en leur genre : Hector, l’homme extraordinairement fort (un livre de Magali Le Huche aux éditions Didier Jeunesse) et Ma mère est une femme à barbe (de Raphaele Frier et Ghislaine Herbera chez Frimousse). Ce qui est drôle parce que Mandarine, elle aussi, est une femme à barbe !