Météo: double alerte de l’IRM, neige et brouillard prévus ce soir et cette nuit

Une double alerte jaune est en cours, aux conditions glissantes et au brouillard.

Une double alerte jaune est en cours sur tout le territoire belge. La première concerne les conditions glissantes et prendra fin mercredi à midi. « Ce soir, formation de brouillard, pouvant être givrant en de nombreux endroits. Localement un peu de neige en grains pourrait tomber et en Ardenne encore quelques faibles chutes de neige. Plus tard, cette nuit, risque de pluie verglaçante dans la région côtière », met en garde l’IRM.

Une seconde alerte est en cours concernant du brouillard persistant. Elle se terminera ce mercredi à 19h et concerne également l’entièreté de la Belgique : « Ce soir et cette nuit, formation de brouillard répandu, pouvant être givrant. Surtout sur le flanc sud de l’Ardenne les brumes ou le brouillard pourrait être tenace ce mercredi. »