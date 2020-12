SC Charleroi: verdict de 4 matches confirmé en appel pour Marco Ilaimaharitra

Le coup de poker tenté par le Sporting n’a guère fonctionné. Après avoir dans un premier temps refusé les trois matches de suspension (+ 1 avec sursis) proposés par le parquet au lendemain de l’exclusion d’Ilaimaharitra pour une semelle contre Waasland-Beveren, le club a vu son joueur être suspendu quatre rencontres par le comité disciplinaire pour le football professionnel.

Un appel a été interjeté en dernière minute mais celui-ci a confirmé le verdict de quatre matches ferme. Pire : ayant reçu sa cinquième jaune de la saison ce lundi contre Courtrai, le Malgache manquera les cinq prochains matches de championnat du Sporting, soit les quatre derniers de 2020 (à Saint-Trond, au Cercle, contre Anderlecht et à l’Antwerp) et le premier de 2021 contre Malines. Un coup dur pour Karim Belhocine, qui espère récupérer Kaveh Rezaei au plus vite. L’Iranien souffre du psoas et est resté aux soins ce mardi.