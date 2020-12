Les cadeaux de Noël: des hommes et des œuvres

Bowie le Rainbowman

L’an dernier paraissait, à pareille époque, la brique de Jérôme Soligny, David Bowie : Rainbow Man (1967-1980), consacrée aux premières années de l’œuvre de Bowie. Soligny (par ailleurs compositeur du Duel au soleil d’Etienne Daho) a déjà beaucoup publié sur le chanteur anglais. Voici la suite et la fin de la carrière de son idole, passées par le menu et de nombreux témoignages de celles et ceux qui l’ont bien connu et ont, bien souvent, travaillé avec lui. Voilà le livre illustré définitif pour tous ceux qui s’intéressent au processus de création du plus magique des artistes du XXe siècle. (T.C.)

Jérôme Soligny, «David Bowie, Rainbowman (1983-2016)», Gallimard, 656 p., 35 €.