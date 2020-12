UE: la réforme du MES vise à renforcer la confiance, pour mieux s’entraider

La réforme du fonds de sauvetage de la zone euro vise à prêter plus efficacement aux pays en difficulté, tout en assurant que les prêts seront remboursés.

Il aura fallu trois ans entre les premières discussions entre ministres européens des Finances et leur accord politique sur la révision du fonds de sauvetage de la zone euro (le Mécanisme européen de stabilité, MES). Cette réforme a fait couler beaucoup d’encre en Italie, qui a finalement consenti au compromis final, lundi 30 novembre. Concrètement, elle s’articule sur trois objectifs : rendre les instruments d’intervention du MES plus efficaces, créer une ligne de crédit au cas où le fonds de résolution bancaire s’avérait insuffisant et s’assurer de la soutenabilité des dettes publiques.