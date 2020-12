Ligue des champions: le FC Bruges accroché par la Lazio et relégué en Europa League (2-2, vidéos)

Pas de miracle pour les Brugeois qui ont encaissé un but de trop ce mardi soir. Et dire que De Ketelaere était à deux doigts de faire 2-3 en fin de match…

En se déplaçant à Rome, les Brugeois espéraient créer un exploit, à savoir s’imposer face à la Lazio afin de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Malheureusement, le FCB n’est pas parvenu à devenir le troisième club belge à sortir des poules de la C1 après Anderlecht en 2000/2001 et La Gantoise en 2015/2016.

Qu’à cela ne tienne, les Gazelles poursuivront leur aventure en Europa League, le Zenit Saint-Pétersbourg finissant dernier du groupe F avec un petit point. C’est le Borussia Dortmund, victorieux 1-2 du Zenit, qui termine premier avec 13 unités, soit 3 de plus que la Lazio et 5 de plus que le FC Bruges.