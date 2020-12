Coronavirus: la police fédérale pourra contrôler les quarantaines après le 18 décembre

Le gouvernement fédéral est résolu à renforcer les contrôles sur les personnes qui rentrent de voyage dans des zones à risque et ne respectent pas la quarantaine. Les infractions commises en masse à la fin de l’été ont été l’une des causes de la deuxième vague que la Belgique a subie. « Dès le 18 décembre, la police fédérale disposera des Passenger Locator Forms (le document que les voyageurs sont tenus de remplir avant leur retour, NDLR) et des contrôles seront effectués, indique la porte-parole de la ministre de l’Intérieur », Annelies Verlinden.