Les cadeaux de Noël: des images qui racontent le monde

D’hier ou d’aujourd’hui, en temps de guerre ou en temps de paix, sur les routes du monde ou dans leur appartement, les photographes font plus que saisir des images au vol. Ils captent l’humeur, l’ambiance, l’atmosphère d’un moment, d’une époque, d’une société. Et chacune de leurs images raconte un peu de nous.

Les baraques à frites du Québec

Entre 1979 et 1982, Françoise Chadaillac, découvrant le Québec, est frappée par ces « stands à patates frites » que l’on trouve un peu partout en été. Elle se met à photographier les baraques de Ti Pierre, Lise, Mimi et bien sûr La Reine de la patate qui donne son titre à l’ouvrage… Elle photographie les gens (clients, patrons, bikers, enfants, couples d’ados…), les lieux, les regards, les ambiances surtout. Dans l’ouvrage publié quarante ans plus tard, elle glisse aussi les mots de Québécois réagissant à ses images et évoquant des souvenirs drôles, émus, surprenants… Un délice.

« La reine de la patate », Françoise Chadaillac, éditions Loco, 120 p., 38 euros.