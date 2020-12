Laurent Fabius: «Il faut décréter l’urgence climatique»

ENTRETIEN

Lors du sommet de Paris, en décembre 2015, Laurent Fabius était le ministre français des Affaires étrangères. A ce titre, il a tenu la barre de la COP21 pendant toute la durée des négociations et jusqu’à l’accouchement final. « On a été au plus loin de ce qui était possible. Il s’agit maintenant d’appliquer l’accord », dit-il. Et ça urge…

Alors que les négociations climatiques semblaient interminables et vouées jusque-là à des pas minuscules, quelle alchimie, miracle, coup de génie ou prise de conscience a finalement permis d’arriver à un accord à Paris ?