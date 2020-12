Ligue des champions: le Real Madrid doit éviter une élimination historique

Une sortie prématurée entraînerait un manque à gagner de 15 millions d’euros en comparaison avec la campagne précédente et vraisemblablement le licenciement de Zidane, vacciné certes contre la précarité de son métier. A fortiori au Bernabéu où l’alternative est toujours extrême : la Coupe d’Europe ou la crise. En cas de défaite, ce serait à coup sûr la seconde option qui prévaudrait.

En pleine pandémie, le Real Madrid a eu la très mauvaise inspiration de s’offrir la perspective d’une élimination historique en Ligue des champions dès la phase de poules. Du jamais-vu depuis que la vieille Coupe des champions a bénéficié d’une première refonte en 1992-1993, avec précisément la répartition initiale des équipes qualifiées en groupes. Pour la « saison 1 » du Covid-19, le club du président Pérez a bouclé l’exercice 2019-2020 avec un chiffre d’affaires diminué de 5 % (de 757,3 millions à 714,9). Les projections pour la saison « 2 », celle en cours, 2020-2021, également plombée par le virus dans des proportions encore inconnues, prévoit une rétraction plus prononcée encore de ses revenus, estimés à 616,8 millions. Moins 14 % d’un exercice à l’autre, moins 19 % comparé à l’année précédant la crise sanitaire. Le club avait réussi in extremis à maintenir le dernier exercice 2019-2020 en positif (+ 313.000 euros), notamment en concordant un retranchement salarial de 10 % avec staff et joueurs.