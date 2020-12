Quentin Volvert: «La grande force de l’Atalanta, c’est cette capacité à mettre la pression sur son adversaire en attaquant»

A

vec un partage, l’Atalanta serait qualifiée. Les Bergamasques vont-ils jouer contre-nature et défendre ?

Non, je ne pense pas. Gian Piero Gasperini n’est pas le genre de coach à demander à ses joueurs d’évoluer avec le frein à main. En plus, commencer la partie en visant le partage constituerait un gros risque car l’Ajax est, elle aussi, une formation joueuse et tournée vers l’offensive. La grande force de l’Atalanta, c’est cette capacité à mettre la pression sur son adversaire en attaquant. C’est dans son ADN et je crois qu’elle va s’y tenir.