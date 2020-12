MotoGP: ça se complique pour MarcMarquez, blessé à l’humérus depuis plusieurs mois

Blessé à l’humérus droit lors du 1er MotoGP à Jerez le 20 juillet, le Catalan a commis l’erreur d’enfourcher sa Honda de Grand Prix quatre jours après l’opération. Il a récemment subi une 3e intervention chirurgicale. L’infection dont souffre le 93 l’écartera des circuits pendant quatre mois au minimum. Mais sa convalescence pourrait durer le double de temps et l’empêcher de disputer les premiers rendez-vous du championnat du monde 2021. Tout profit pour Andrea Dovizioso qui n’a pas trouvé d’accord avec Ducati.

Marc Marquez est-il redescendu au niveau du commun des mortels ? En tout cas, le voilà obligé de laisser le temps au temps, d’écouter l’herbe pousser et de jouer de la « zappette » dans son canapé pour y apprécier les combats dominicaux auquel se livrent ses collègues. On est prêt à parier que le cuir du sofa n’offre pas les mêmes sensations que celui qu’il enfile pour partir au combat à 350 km/h. On imagine que le bouillant Catalan a souvent rongé son frein cette saison, contraint de regarder le show fabuleux du MotoGP se dérouler sans lui. Un comble pour un acrobate hors-norme de son calibre.