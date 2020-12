Wouter Vandenhaute, le président d’Anderlecht, présent à l’entraînement ce mardi

Alors que Tau et Van Crombrugge étaient toujours absents de l’entraînement au contraire de Dimata remis de sa maladie de la semaine dernière, un invité de marque était également présent au bord de la pelouse pour suivre la séance anderlechtoise : Wouter Vandenhaute. Le président du Sporting ne vient pas très souvent pour voir comment ses joueurs s’entraînent durant la semaine.

Cela n’est évidemment pas une coïncidence à trois jours de la venue du Racing Genk et alors qu’Anderlecht reste sur quatre matchs sans victoire en championnat. Wouter Vandenhaute a soit voulu montrer le soutien de la direction bruxelloise que de mettre les joueurs devant leurs responsabilités et leur rappeler que l’objectif de la phase classique est clair : le top 4. Pour ce faire, retrouver le chemin de la victoire le plus rapidement possible est un must. G.R.