Ligue des champions: Bruges est passé à deux doigts de la qualification

En infériorité numérique avant la pause à cause de l’exclusion d’un Sobol sans jugeote, les Brugeois n’ont jamais renoncé à 2-1. Mais l’égalisation de Vanaken et un tir sur la barre de De Ketelaere se sont avérés insuffisants.

Tout avait été préparé. Scénarisé, même, sous la forme d’un clip où Ruud Vormer avait été promu du rang de capitaine à celui de centurion. Glaive à la main et le regard conquérant, il se dévoilait les deux pieds plantés au sommet de l’une des sept collines de Rome. Signe annonciateur d’une attaque sur le Colisée qui se dévoilait à l’horizon. Rien n’avait été laissé au hasard pour cette conquête du territoire de la Lazio. Jusqu’à une latinisation de la devise du Club, où le traditionnel No sweat, no glory avait effectué un bond en arrière dans le temps pour se voir conférer un parfum d’humanités anciennes avec un « Nullus sudor, nulla gloria » traduisant un état d’esprit brugeois résolument offensif.