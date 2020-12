Nethys, une vraie galerie des horreurs

Nethys, encore !, diront certains. Oui, encore et ceci n’est pas de l’acharnement. Lorsque le management de ce groupe public a été spectaculairement écarté, nombre d’observateurs avaient insisté : il fallait sortir tous les cadavres du placard pour tout connaître du système mis en place pendant des années. Ce serait la seule manière de pouvoir redémarrer quelque chose.

L’audit Deloitte avait donc cette mission : tout mettre à nu. Et ce qu’on voit n’est à nouveau pas joli joli, c’est même, si tout cela se vérifie, une véritable galerie des horreurs du management, de l’éthique et de l’exercice du pouvoir. C’est aussi le déshonneur de managers qui auraient vampirisé à leur profit de l’argent public, mais aussi de ceux qui les ont « accompagnés » sans se rendre compte que l’ennemi était intérieur et incontrôlé, dixit Deloitte. Aujourd’hui, on doit exiger que le CEO de l’époque, toujours muré dans son silence, rende des comptes.