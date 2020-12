«Sors le Noir»: le 4e arbitre de PSG – Basaksehir accusé de dérapage raciste

Say no to racism. » Les joueurs du Paris Saint-Germain et de Basaksehir ont pris le slogan de l’UEFA au pied de la lettre. En chœur, ils ont rejeté cette discrimination et mis en balance leur présence sur le terrain avec celle du 4e arbitre. Oui, du 4e arbitre. On a déjà vu, entendu, des discussions, des propos déplacés entre joueurs, dans la bouche des supporters, mais, ce mardi soir au parc des Princes, c’est la première fois qu’un arbitre, fût-il 4e, s’est rendu coupable d’un tel dérapage. Inédit et énorme. A tel point que ce sont les deux équipes, sous l’impulsion du « Turc » Demba Ba et du « Français » Neymar, qui ont décidé de quitter la pelouse : sans respect, la relation de confiance ne saurait exister.