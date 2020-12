Coronavirus: une technologie belge participe à l’accélération de la production d’un vaccin

Une technologie mise au point par la société belge OUAT ! participe à l’accélération du procédé de mise en production du vaccin contre le Covid-19 d’AstraZeneca, informe L’Echo mercredi.

L’entreprise belge OUAT ! a contribué à créer une réplique digitale de la chaîne de production de ce vaccin. Cette réalité virtuelle permet d’optimiser le temps de formation des opérateurs et accélère le démarrage effectif de leurs activités dans les nouvelles unités de production du vaccin, les vraies cette fois-ci. Les équipes peuvent s’immerger en réalité virtuelle à l’intérieur de l’unité de production et déjà se former. Elles découvrent les équipements, apprennent à les manipuler, à maîtriser les gestes précis et se familiarisent avec leur nouvel environnement de travail. La technique du jumeau numérique facilite aussi le transfert de technologie et le partage d’expériences.