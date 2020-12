Les cadeaux de Noël: les livres d’art, beaux et intelligents

L’art pour tous

Deux ouvrages Flammarion invitent à explorer le monde de l’art pour les non-spécialistes. La Petite histoire de l’art moderne et contemporain de Susie Hodge survole mouvements, œuvres marquantes, thèmes abordés et techniques utilisées avec textes courts, dates et infos de base. Parfait pour faire ses premiers pas. Racontez l’art ! fait de même pour les périodes antérieures, du XIXe siècle à la fin du XIXe, dans un ouvrage conçu pour ceux qui aiment l’art et les musées et voudraient y initier les plus jeunes. Reproductions, brefs portraits d’artiste, anecdotes à raconter et ligne du temps courant sur l’ensemble des pages rendent l’ouvrage aussi simple d’abord qu’agréable à partager avec les enfants.